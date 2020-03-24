Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал о том, что уже знает место проведения титульного боя между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, однако турнир пройдет без зрителей.

Слова Уайта цитирует портал Yahoo! Sports. «Я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — сказал глава UFC, добавив, что место уже определено.

Отметим, турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его не удастся провести в Нью-Йорке. Вполне возможно, что турнир не удастся провести на территории США. Поединок Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон должен стать главным на этом турнире.

Ранее поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался уже четыре раза.