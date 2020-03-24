Почти все соревнования и чемпионаты либо отменены, либо перенесены из-за пандемии коронавируса, а потому вариантов для ставок практически не осталось, однако мы нашли для вас несколько соревнований.

Пока весь мир ждет второго тура чемпионата Белоруссии, можно посмотреть в сторону чемпионата Мьянмы — там состоится две встречи. В первой середняк чемпионата, «Магве», примет идущий на третьем месте «Янгон», а во второй «Шангон Юнайтед» сыграет дома с «Саутерн Мьянма». В обеих играх сумасшедший коэффициент на победу более слабой команды: поставить на «Магве» или «Саутерн Мьянму» можно с коэффициентом 9.00 и 9.50, соответственно. Ставка на ничью оценивается в 5.10 на первый матч и 6.30 — на второй, а на фаворитов коэффициент совсем небольшой — 1.30 на «Янгон» и 1.22 на «Шангон».

Есть сегодня шанс поставить и на матчи российских команд. Подмосковный «Сатурн» проведет товарищеский матч с «Сахалином», и здесь коэффициенты вполне неплохие на любой исход — 2.43 на победу «Сатурна», 3.28 — на ничью и 2.70 — на триумф гостей.

Футбола в Белоруссии сегодня нет, зато есть хоккей. В рамках Экстралиги состоится полуфинальный матч плей-офф между «Неманом» и «Шахтером». Небольшое преимущество букмекеры отдают команде из Гродно, коэффициент на ее победу в основное время — 2.40, а на итоговую победу — 1.83. Ставка на ничью в основное сыграет с коэффициентом 3.80, а коэффициент на победу солигорского «Шахтера» в основное время — 2.50, итоговая — 1.87.

В киберспорте есть возможность поставить на турнир по League of Legends. В матче между Team WE и Rogue Warriors победа первых оценивается в 1.50, а ставка на вторых идет с коэффициентом 2.40. В противостоянии Suning Gaming и LNG Esports преимущество у номинальных гостей, на победу которых коэффициент 1.62. Ставка на триумф Suning Gaming идет с коэффициентом 2.15.