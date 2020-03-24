Розыгрыш чемпионата Австралии по футболу остановили на месяц в связи с пандемией коронавируса.

Информацию об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии. Федерация пошла на приостановку турнира, поскольку во многих городах уже введен карантин, а передвижение по стране ограничено.

На данный момент ожидается, что турнир будет остановлен до 22 апреля, однако срок может быть продлен.

Глава федерации Джеймс Джонсон заявил, что решение о приостановке турнира стало результатом поменявшихся требований от государство.

«Здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтёров и персонала всегда были для нас важнее всего», — цитирует слова Джонсона сайт федерации.

Отметим, в Европе были приостановлены все турниры за исключением чемпионата Белоруссии.