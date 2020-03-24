Игроки и владельцы клубов Национальной баскетбольной ассоциации выступают за доигрывание сезона-2019/20, даже если его придется завершать осенью.

Информацию об этом сообщает издание Bleacher Report.

Отметим, регулярный чемпионат НБА был приостановлен минимум до 10 апреля, причиной стало обнаружение у игрока «Юты Джазз» Руди Гобера коронавируса. Позднее стало известно, что заразились еще несколько игроков лиги, в т.ч. и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Сейчас в мире приостановлены почти все спортивные соревнования из-за пандемии коронавируса. Города и страны уходят на карантин. В США сейчас зарегистрировано более 46 тысяч случаев заражения коронавирусом, по всему миру — более 380 тысяч, выздоровело уже около 100 тысяч.