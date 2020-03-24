Олимпийская чемпионка Стина Нильссон ошарашила всех поклонников лыжных гонок под конец сезона, заявив о своем переходе в биатлон. Под шумок активизировались разговоры и о сборной России — может, и СБР напрячься и взять в свою дружину лыжников?

Nevasport решил порассуждать о том, кого из лыжной сборной России можно было бы пригласить в биатлон — от спортсменов до руководства Федерации.

Лыжники: Большунов предан лыжам, а вот Непряевой можно подумать

«Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники — шестые-седьмые номера — попробовали себя в биатлоне», — сказал президент СБР Владимир Драчев. Будет ли толк от шестых-седьмых номеров сборной в гонках с винтовками, если имеющейся сборной как раз не хватает сильных скоростных спортсменов?

Переманивать лидеров никто не позволит, да и Александр Большунов только вошел в раж и начал выкашивать норвежцев. Главная забойщица женской сборной Наталья Непряева выступает на голову выше других россиянок, но навязать борьбу за первое место норвежкам и шведкам в этом сезоне не вышло. Женской биатлонной сборной давно не хватает лидера, а Светлану Миронову все никак не научат безошибочно стрелять, так может, попробовать Непряевой?

Тренеры: лучше поискать своих, биатлонных

Тренерский коллектив с несколькими группами в лыжной сборной России сложился давно, и пригласить в биатлонную сборную вряд и кого-то получится. Да и зачем? У Юрия Бородавко, например, в группе тренировки весьма жесткие, и если Большунов выдерживает такую нагрузку и прогрессирует, то его партнеры по группе пока не могут адаптироваться под такой уровень. Что говорить о биатлонистах?

Тем более, команде нужны и тренеры по стрелковой работе, учесть которую лыжные не могут. Однако специалисты из лыжной команды могут помочь биатлонистам с планами функциональной подготовки. По словам Елены Вяльбе, кто-то из тренеров лыжной сборной пишет планы для биатлонистов уже сейчас, однако она это не поддерживает.

Руководители: Вяльбе вне конкуренции

А вот саму Вяльбе пригласить бы не помешало. Как руководитель, она отлично проявила себя в в Федерации лыжных гонок (последний чемпионат России в Малиновке оставим за скобками), а СБР сейчас находится в кризисе. Проблема не только в президенте Драчеве, а в том, что руководство в целом не справляется со своими задачами, постоянно возникают организационные заминки, вопросы по отборам, конфликты биатлонистов со штабом. Да, СБР сейчас вынужден работать в абсолютно стрессовых условиях, но чаще всего руководство не мобилизуется, а рассыпается.

Вяльбе, поднявшая с колен лыжную сборную России, прекрасно знает на своем опыте, как команда выводится из кризиса. Но вряд ли она захочет делать все это во второй раз — за своими надо следить.