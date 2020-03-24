Российский пловец, двукратный чемпион мира Антон Чупков высказал свое мнение по поводу участия в Олимпийских играх в период пандемии коронавируса.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Чупков заявил о том, что готов соревноваться на Олимпиаде, если она пройдет в установленные сроки. «Почему нет? Я проделал серьезную работу к этому старту. Почему я должен от него отказываться?», — сказал пловец.

Как считает Чупков, если ситуация с коронавирусом в мире нормализуется и Олимпиада пройдет в запланированные сроки, то надо стартовать. «Если они не хотят, пусть не едут. Чего-то боятся — ну, пусть сидят дома», — прокомментировал Чупков позицию иностранных спортсменов, добавив, что россияне сейчас на позитиве и продолжают тренировки, пока есть возможность.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса некоторые страны отказались от участия в Олимпийских играх в Токио, если те состоятся в первоначальные сроки и не будут перенесены.