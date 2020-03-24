Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинш может стать наставником московского «Локомотива».

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, португальский специалист возглавляет шорт-лист кандидатов, которых железнодорожный клуб рассматривает на замену Юрию Семину.

Отметим, срок соглашения Мартинша с «Олимпиакосом» заканчивается летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Семина в московском клубе заменит экс-наставник сербского «Партизана» Марко Николич. Ожидается, что контракт с Николичем будет заключен по окончании текущего чемпионата РПЛ.

Напомним, Семин в свои 72 года возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее он был тренером «Локо» в нулевые, девяностые, а также в начале 10-х. В 2018 году под руководством Семина «Локомотив» в третий раз стал чемпионом России. Предыдущие два чемпионства в 2002 и 2004 также были при нахождении Семина на тренерском мостике.