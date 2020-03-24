Японские власти и Оргкомитет летней Олимпиады в Токио года проведут телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, чтоб обсудить судьбу игр 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Информацию об этом сообщает японский телеканал NHK.

Разговор между правительством Японии и руководством МОК должен состояться сегодня, 24 марта, в течение дня. От Японии участие в нем примут сам премьер-министр страны Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

Сообщается, что будут обсуждаться варианты переноса Олимпиады и новые сроки проведения турнира. Японская сторона готова отложить Олимпийские игры максимум на год, поскольку уже в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине.