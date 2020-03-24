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  • 11:33,  24 марта 2020
Бокс/MMA
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Глава UFC: Уже знаю, где состоится бой Хабиба и Фергюсона

Глава UFC: Уже знаю, где состоится бой Хабиба и Фергюсона
Хабиб Нурмагомедов vs Тони Фергюсон. Фото: UFC.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о прогрессе в организации турнира UFC 249, в рамках которого состоится бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

По словам Уайта, он знает, где состоится поединок, но пока не готов рассказать всем.

«Там не будет никаких зрителей. Это закрытое мероприятие», — сказал Уайт, слова которого приводит MMAJunkie.

Глава UFC добавил, он ожидает, что на турнире UFC 249 состоятся и все остальные бои, которые были запланированы ранее.

Ранее UFC сделал официальное объявление по переносу турнира UFC 249, на котором состоится поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Как сообщается на официальном сайте организации, турнир точно не состоится в Бруклине на арене Barclays Center, где изначально было запланировано.

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