Глава UFC: Уже знаю, где состоится бой Хабиба и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт рассказал о прогрессе в организации турнира UFC 249, в рамках которого состоится бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

По словам Уайта, он знает, где состоится поединок, но пока не готов рассказать всем.

«Там не будет никаких зрителей. Это закрытое мероприятие», — сказал Уайт, слова которого приводит MMAJunkie.

Глава UFC добавил, он ожидает, что на турнире UFC 249 состоятся и все остальные бои, которые были запланированы ранее.