Российский пловец, двукратный чемпион мира на дистанции 200 м брасс Антон Чупков рассказал о том, как проходят тренировки у пловцов во время пандемии коронавируса.

В интервью «Спорт-Экспресс» Чупков отметил, что сейчас он и многие другие пловцы тренируются на базе «Озеро Круглое» в Московской области. «Нам ограничили выезд и въезд. Если выехал даже в магазин на пять минут — при возвращении проверяют тепловизором температуру», — сказал спортсмен.

Чупков отметил, что отпустят спортсменов с этой базы только в случае особого распоряжения. По словам Чупкова, в домашних условиях пловцам будет невозможно тренироваться, если спортсменов посадят на карантин. «Нам очень важно чувство воды. Не поплавал в бассейне два-три дня — и все, чувство воды ушло. Через неделю наверстывать вообще будет уже сложно, нужно заново нагружаться», — рассказал пловец.

Отметим, сейчас в мире диагностировано более 380 тысяч случаев заражения коронавирусом.