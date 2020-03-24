«Урал» показал, как футболисты тренируются во время пандемии коронавируса

Тренировка игроков ФК "Урал" перед матчем с "Крыльями Советов". Фото: официальный сайт ФК "Урал"

Тренировка игроков ФК "Урал" перед матчем с "Крыльями Советов". Фото: официальный сайт ФК "Урал"

Екатеринбургский «Урал» показал, как футболисты команды продолжают тренироваться в условиях пандемии коронавируса.

В официальном Twitter команды появилось видео, на котором игроки занимаются во время вынужденной паузы в РПЛ.

📺Новое видео «Урал-ТВ» о том, как команда тренируется во время вынужденной паузы в Тинькофф Российской Премьер-Лиге.

____https://t.co/xZ6BaFug5V — ФК Урал (@FCURAL) March 24, 2020

Напомним, из-за пандемии коронавируса матчи Тинькофф российской премьер-лиги были приостановлены до 10 апреля, а большинство клубов лиги ушли на карантин.

Ранее сообщалось, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не возобновил тренировки с 23 марта, как планировалось ранее.