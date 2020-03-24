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  • 11:34,  24 марта 2020
Футбол
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«Урал» показал, как футболисты тренируются во время пандемии коронавируса

&#171;Урал&#187; показал, как футболисты тренируются во время пандемии коронавируса
Тренировка игроков ФК "Урал" перед матчем с "Крыльями Советов". Фото: официальный сайт ФК "Урал"

Екатеринбургский «Урал» показал, как футболисты команды продолжают тренироваться в условиях пандемии коронавируса.

В официальном Twitter команды появилось видео, на котором игроки занимаются во время вынужденной паузы в РПЛ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса матчи Тинькофф российской премьер-лиги были приостановлены до 10 апреля, а большинство клубов лиги ушли на карантин.

Ранее сообщалось, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не возобновил тренировки с 23 марта, как планировалось ранее.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 381 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 16 тысяч человек, выздоровели — более 101 тысячи. В России в данный момент заболели 438 человек, погибших нет.

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