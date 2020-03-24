«Урал» показал, как футболисты тренируются во время пандемии коронавируса

Екатеринбургский «Урал» показал, как футболисты команды продолжают тренироваться в условиях пандемии коронавируса.
В официальном Twitter команды появилось видео, на котором игроки занимаются во время вынужденной паузы в РПЛ.
📺Новое видео «Урал-ТВ» о том, как команда тренируется во время вынужденной паузы в Тинькофф Российской Премьер-Лиге.
____https://t.co/xZ6BaFug5V
— ФК Урал (@FCURAL) March 24, 2020
Напомним, из-за пандемии коронавируса матчи Тинькофф российской премьер-лиги были приостановлены до 10 апреля, а большинство клубов лиги ушли на карантин.
Ранее сообщалось, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не возобновил тренировки с 23 марта, как планировалось ранее.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 381 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 16 тысяч человек, выздоровели — более 101 тысячи. В России в данный момент заболели 438 человек, погибших нет.
Комментарии Развернуть