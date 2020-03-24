Дисквалифицированная Васильева объявила о наборе детей для занятий

Российская биатлонистка Маргарита Васильева в своем Instagram объявила о наборе группы детей для занятий.

По словам Васильевой, она будет обучать детей от восьми до 18 лет правильной технике на лыжах/роликах, а также развивать общую функциональную подготовку ребенка.

Васильева отметила, что тренировки будут включать бег, походы по горам, силовые тренировки, статический комплекс упражнений, имитационный комплекс упражнений и работу на координацию. Спортсменка предложила заинтересованным написать в ее рабочий Instagram-аккаунт.