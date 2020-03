Дисквалифицированная Васильева объявила о наборе детей для занятий

View this post on Instagram

Набираю группу детей с 8 до 18 лет для обучения правильной технике на лыжах/роликах и развитие общей функциональной подготовки ребенка. Тренировочный процесс будет включать в себя: -Бег -походы по горам с палочками -силовые тренировки -статический комплекс упражнений -имитационный комплекс упражнений -работа на координацию. Мой рабочий инстаграм vasileva_ski