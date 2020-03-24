Дисквалифицированная Васильева объявила о наборе детей для занятий

Российская биатлонистка Маргарита Васильева в своем Instagram объявила о наборе группы детей для занятий.
По словам Васильевой, она будет обучать детей от восьми до 18 лет правильной технике на лыжах/роликах, а также развивать общую функциональную подготовку ребенка.
Васильева отметила, что тренировки будут включать бег, походы по горам, силовые тренировки, статический комплекс упражнений, имитационный комплекс упражнений и работу на координацию. Спортсменка предложила заинтересованным написать в ее рабочий Instagram-аккаунт.
View this post on Instagram
Набираю группу детей с 8 до 18 лет для обучения правильной технике на лыжах/роликах и развитие общей функциональной подготовки ребенка. Тренировочный процесс будет включать в себя: -Бег -походы по горам с палочками -силовые тренировки -статический комплекс упражнений -имитационный комплекс упражнений -работа на координацию. Мой рабочий инстаграм vasileva_ski
Напомним, Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за пропуска трех допинг-тестов. Срок ее дисквалификации истечет в марте 2021 года. Спортсменка решила не спорить со своей дисквалификацией. Она не стала обращаться в Спортивно арбитражный суд (CAS) в Лозанну.
Комментарии Развернуть