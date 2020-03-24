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  • 11:38,  24 марта 2020
Биатлон
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Дисквалифицированная Васильева объявила о наборе детей для занятий

Дисквалифицированная Васильева объявила о наборе детей для занятий
Маргарита Васильева. Фото: инстаграм биатлонистки

Российская биатлонистка Маргарита Васильева в своем Instagram объявила о наборе группы детей для занятий.

По словам Васильевой, она будет обучать детей от восьми до 18 лет правильной технике на лыжах/роликах, а также развивать общую функциональную подготовку ребенка.

Васильева отметила, что тренировки будут включать бег, походы по горам, силовые тренировки, статический комплекс упражнений, имитационный комплекс упражнений и работу на координацию. Спортсменка предложила заинтересованным написать в ее рабочий Instagram-аккаунт.

Напомним, Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за пропуска трех допинг-тестов. Срок ее дисквалификации истечет в марте 2021 года. Спортсменка решила не спорить со своей дисквалификацией. Она не стала обращаться в Спортивно арбитражный суд (CAS) в Лозанну.

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