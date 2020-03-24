Президент ФЛГР и главный тренер сборной России по лыжным гонка Елена Вяльбе рассказала, что тренерский штаб команды не изменится в следующем году.

По словам Вяльбе, все тренеры остаются на своих местах и будут работать в следующем сезоне. Она отметился, что это утвердят на президиуме ФЛГР 15 апреля. Вяльбе добавила, что кем-то она довольна больше, а кем-то меньше, но в общем сборная продемонстрировала достойные результаты.

«К тому же я не сторонник постоянно менять тренеров. Спортсмен не может каждый год или раз в два года привыкать к новым методикам, к новому наставнику», — сказала Вяльбе, слова которой приводят «Известия».

Таким образом, работать в сборной России продолжат Юрий Бородавко, Маркус Крамер, Олег Перевозчиков и Егор Сорин.