Трефилов объяснил, почему не нужно переносить Олимпиаду-2020

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов заявил, что не согласен с возможным переносом Олимпийских игр в Токио.

По словам Трефилова, перенос Игр — не лучший выход, так как таким образом нарушаются все циклы. Он отметил, что все будет зависеть от положения в Японии.

«Не все согласятся? Тогда может повториться 80-й год, чего тоже не хотелось бы, потому что как ни крути, но Олимпиада — это серьезная штука, в которую вложено за четыре года очень много. И что же получается, все насмарку? Все это достаточно тяжело», — сказал Трефилов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».