Стадион чемпионата мира станет больницей для зараженных коронавирусом

Домашний стадион сразу нескольких топ-клубов Бразилии будет преобразован в больницу для лечения заразившихся коронавирусом пациентов.

Об этом сообщает Associated Press. По информации источника, это стадион «Пакаэмбу», являющийся домашним для «Коринтианса», «Палмейраса» и «Сан-Паулу». Отмечается, что на 45-тысячной арене будет более 200 больничных коек, а работы планируют завершить через десять дней. Известно, что «Пакаэмбу» располагается неподалеку от нескольких крупных больница Сан-Паулу, в котором зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается, что почти все арены, использовавшиеся во время чемпионата мира-2014, предложены клубами для преобразования их в больницы.