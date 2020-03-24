В европейских чемпионатах переходы тренеров из одного клуба национального первенства в другой — вполне распространенное явление, у нас же такие ситуации редки и воспринимаются фанатами в штыки. Nevasport решил предположить, кто из нынешних тренеров РПЛ мог бы сменить клуб в рамках чемпионата России.

Сергей Семак

В «Зените» ясно дали понять, что отношение к Сергею Богдановичу в клубе слегка пренебрежительное. Его мнение по вопросам трансферов мало кому интересно, что подтвердил инцидент с Кокориным. Но в ЦСКА к наставникам относятся совсем иначе: дают поработать и прислушиваются к их мнению. Виктор Гончаренко явно засиделся на посту главного тренера, и при нем армейцы не развиваются. Приход Семака помог бы взбодрить команду, вдохнуть в нее свежих сил. Тем более у всегда скупых красно-синих теперь появились деньги, а значит, они смогут потянуть и зарплату тренера, и пару новых трансферов. Все в разумных пределах, конечно, но Семак никогда и не просил невозможного — Малком явно был ему не нужен.

Игорь Черевченко

Если Юрия Семина все-таки попросят из «Локомотива», совету директоров клуба лучше присмотреться не Педру Мартиншу или Марко Николичу, а к россиянину из Тулы Игорю Черевченко. Тренер имеет богатое прошлое в стане железнодорожников, он уже возглавлял «Локомотив» и делал это неплохо. А будучи игроком Черевченко выступал за черно-зеленых. Сейчас его «Арсенал» идет на седьмом месте, и это не предел — обогнать «Динамо» тулякам точно по силам.

Доменико Тедеско

Если у немца не получится в «Спартаке», это совсем не будет означать, что на нем нужно ставить крест как на тренере. Молодой специалист вполне мог бы продолжить карьеру в нашем чемпионате. Московские клубы, как и «Зенит», все же лучше исключить — ненависть фанатов будет слишком сильной — а вот где нужно исправлять положение, так это в «Рубине». Там Леонид Слуцкий пока не может найти игру, и все идет к очень печальному исходу. Казанцам необходим специалист с сильной рукой, которому будет не до шуток — Тедеско как раз такой.

Мурад Мусаев

Если Мусаев когда-нибудь решится уйти из родного «Краснодара» и от приятнейшего Галицкого, то он вполне мог бы попробовать в «Зените». Для этого, правда, нужно, чтобы петербуржцы все же расстались с Семаком и снова обожглись на иностранце. Но у Мусаева как раз будет время для победы в РПЛ с «Краснодаром» — отличная рекомендация для условного повышения в классе.