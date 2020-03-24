Японский нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура перешел в клуб «Вегалта Сендай» и вернулся на родину.

На официальном сайте японского клуба появилась информация о трансфере футболиста, игрок будет выступать за «Вегалта Сендай» на правах аренды до 1 января 2021 года.

На такое решение Нисимура пошел из-за пандемии коронавируса. До 22 марта 2020 года он выступал за португальский «Портимоненсе» — также на правах аренды — однако досрочно расторг контракт с клубом, попросив ЦСКА вернуть его в Японию к семье в это тяжелое время. Футболист очень волнуется за родных в период пандемии.

Права на игрока все еще принадлежат московскому клубу.

Такума Нисимура и раньше выступал в «Вегалта Сендай» — с 2015 по 2018 год, из этого клуба он и перешел в ЦСКА за 1 млн евро.