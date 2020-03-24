Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказал свое мнение о возможном переходе некоторых российских лыжниц в биатлон.

Слова Алябьева приводит портал РИА Новости.

«Конечно, пусть бы приходили. Некоторые бы хорошо смотрелись, ведь советовали и предлагали», — рассказал Алябьев, отметив, что биатлоном занималась член сборной России Анна Нечаевская, однако что-то не получилось.

«Думаю, что из этого вышло бы что-то хорошее», — сказал экс-биатлонист и тренер.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что шведская олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон приняла решение о переходе в биатлон. Спортсменка уже начала тренировки. Ранее из лыж в биатлон переходила немка Дениз Херрман. Мириам Гёсснер до своей травмы участвовала как в лыжных соревнованиях, так и в биатлонных.