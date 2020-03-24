Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева посетовала на то, что хорошая погода в Петербурге началась по время карантина.

В «сторис» своего «Инстаграма» Туктамышева выложила скрин с прогнозом погоды и возмутилась им.

«Как раз во время всемирной изоляции в Питере впервые за долгое время такая хорошая погода целую неделю! Целую, мать его, неделю!», — написала Туктамышева. По мнению фигуристки, хорошая погода уйдет, когда жители города смогут спокойно гулять по улицам. «Не удивлюсь, если, когда закончится карантин, начнётся дождь со снегом. В первый же день», — заключила Туктамышева.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции многие города и страны закрываются на карантин, а люди самоизолируются, не выходя из дома без надобности.