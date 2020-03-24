Российский форвард «Сочи» Александр Кокорин был выбрал лучшим игроком месяца в Российской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный «Твиттер» РПЛ, за Кокорина проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ выбрали вратаря «Уфы» Александра Беленова.

Также в шорт-лист лучших игроков месяца попали форвард «Зенита» Сердар Азмун, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа.

Александр Кокорин в марте провел четыре матча за новый клуб, за который он выступает на правах аренды. За это время он забил три мяча и сделал одну результативную передачу. «Сочи» в марте смогли покинуть зону вылета, выиграв 4 из 3 последних матчей.

Лучшим тренером марта в РПЛ был признан наставник «Сочи» Владимир Федотов.