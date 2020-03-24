Женское одиночное катание за один сезон сделало еще один шаг вперед, открыв дверь в царство четверных прыжков. Распахнула ее широко Александра Трусова, а за ней пошли и многие другие фигуристки — как взрослые, так и совсем юные, пополняя отряд квадисток.

О том, как изменилось женское одиночное катание за сезон-2019/20 — в материале Nevasport.

Трио Тутберидзе идет вперед семимильными шагами

Локомотивом женского одиночного катания выступили три ученицы Тутберидзе, которые по сезону не отдали ни одного золота соперницам.

От старта к старту, от проката к прокату все сложнее и сложнее становились программы трио. Анна Щербакова прошла путь от произвольной с одним четверным лутцем до программы с двумя лутцами (один в каскаде) и флипом. Алена Косторная благодаря трем тройным акселям на две программы вышла в трио на первый план и уже пробует четверные.

Александра Трусова, королева четверных, в этом сезоне и удивила, и разочаровала. К ее набору четверных в произвольной программе добавился еще и флип, однако спортсменке удалось лишь раз выкатать программу с четырьмя четверными — на мемориале Непелы. Все остальные прокаты Сашу преследовали падения, а на на чемпионате Европы развалился прокат и с тремя четверными. Венцом сезона должен был стать чемпионат мира, где Трусова готовила прокат с пятью четверными, но турнир канул в лету из-за коронавируса.

Порох в пороховницах: есть ли четверные после 17 лет

Рика Кихира выучила в межсезонье четверной сальхов, но также не смогла показать его на соревнованиях. Чаще всего Кихира осторожничала, исполняя лишь тройной. На риск фигуристка пошла в финале Гран-при, но упала и не смогла завоевать даже бронзу. К чемпионату мира японка готовила сальхов и тулуп, и могла бы составить достойную конкуренцию россиянкам, но турнир отменили.

В японской команде шаг к исполнению четверных делала Каори Сакамото, попробовав исполнить четверной тулуп, однако удачных попыток на соревнованиях не было, только падения.

Евгения Медведева в конце прошлого сезона обозначила планы на четверной сальхов, но изучение все еще идет. В конце 2019 года появлялись видео исполнения Медведевой квада на удочке — но пока это максимум.

Зато ничего не обещавшая Елизаветы Туктамышева выучила четверной тулуп, попыталась исполнить его на чемпионате России, но неудачно. После окончания сезона фигуристка активно работала не только над стабилизацией тулупа, но еще и над сальховом.

Владеющая четверным сальховом Элизабет Турсынбаева, которая прыгнула квад еще на ЧМ-2019, весь прошедший сезон лечила травму спины. Последствия изучения четверных? Кто знает, однако серебро ЧМ далось Турсынбаевой очень тяжело.

Первенство Москвы сильнее чемпионата Европы

Молодежь, тем временем, не дремлет. И речь даже не сколько о юниорках с Камилой Валиевой во главе, а о более младшей группе спортсменок.

Валиева в этом сезоне успешно исполняла программы с двумя четверными тулупами, Майя Хромых прыгала четверной сальхов, но пока неудачно. На пятки же им наступают Софья Акатьева и Вероника Жилина из своей же группы, а также Софья Самоделкина и Елизавета Берестовская из ЦСКА. Эта молодежь просто взорвала первенство Москвы — Акатьева, Жилина и Берестовская с разным успехом прыгнули четверной тулуп, а победила Самоделкина с тройными акселями. На них представительница ЦСКА останавливаться не собирается и уже учит четверной лутц.

Даже на Спартакиаде учащихся нельзя победить без квадов — Дарья Усачева безупречно исполнила довольно сложные программы, но победила ее более молодая соперница Софья Акатьева благодаря двум четверным тулупам.

В гонку за четверными скоро включится и Евгений Плющенко со своим юным дарованием Софьей Титовой. Девочке всего 10 лет, но она уже прыгает тройной аксель на полу, а Плющенко уже смотрит в сторону четверных.