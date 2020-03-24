Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин рассказал о том, часто ли болеют футболисты во время спортивной карьеры.

В передаче «Такой футбол» на телеканале «Санкт-Петербург» Игонин заявил, что спортсмены в основной массе здоровые люди и болеют редко. «Даже вспомнить не могу, когда я болел в ходе карьеры. По окончании карьеры – да», — сказал экс-футболист, отметив, что во время эпидемий гриппа в России спортсмены, в основном, на сборах.

«Футболисты болеют меньше, потому что не могут себе позволить полностью две недели отлежать на больничном», — сказал Игонин, добавив, что сейчас медицина в спорте более развита, а ранее не было даже уколов. «Как говорили: лечили матом и льдом», — заключил футболист.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса многие футболисты сейчас вынуждены сидеть на карантине и не тренироваться. РПЛ приостановили до 10 апреля.