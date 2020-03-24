ISU дополнительно сообщит о статусе конгресса в Таиланде

Международный союз фигурного катания в скором времени дополнительно объявит о статусе Конгресса в Тайланде.
Об этом сообщается в Twitter подкаста In The Loop. Отмечается, что Конгресс был намечен на июнь, на нем планировалось рассмотреть ключевые вопросы о будущем фигурного катания.
Ранее почетный президент федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев сообщил, что фигуристы не будут проводить тренировочный сбор в Новогорске. Писеев отметил, что организовать сбор было бы возможно, однако в сложившейся ситуации это будет нецелесообразно.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 381 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 16 тысяч человек, выздоровели — более 101 тысячи. В России в данный момент заболели 438 человек, погибших нет.
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