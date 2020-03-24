Организационный комитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио проведет 30 марта заседание исполнительного совета, где обсудит вопрос возможности проведения соревнований во время пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета, слова которой приводят РИА «Новости», Токийский оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр проведет заседание в офисах Олимпийского комитета Японии и Спортивной ассоциации Японии в понедельник, 30 марта.

Ранее сообщалось, что японские власти и Оргкомитет летней Олимпиады в Токио года проведут телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, чтоб обсудить судьбу игр 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что будут обсуждаться варианты переноса Олимпиады и новые сроки проведения турнира. Японская сторона готова отложить Олимпийские игры максимум на год, поскольку уже в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине.