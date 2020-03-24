Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против Тони Фергюсона.

«Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как насчет весогонки и места проведения боя, такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — написал Хабиб в своем Instagram.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о прогрессе в организации турнира UFC 249, в рамках которого состоится бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. По словам Уайта, он знает, где состоится поединок, но пока не готов рассказать всем.

Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.