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  • 14:37,  24 марта 2020
ФК "Зенит"
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«Дурдом на выезде». Дзюба показал, как веселится с детьми на карантине

&#171;Дурдом на выезде&#187;. Дзюба показал, как веселится с детьми на карантине
Артём Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал видео с детьми.

На видеоролике два сына форварда танцуют под музыку, а младший копирует фирменное празднование отца, подставляя кисть руки к голове в стиле военного приветствия.

«Всем позитива и неспокойной ночи», — написал Дзюба и сопроводил запись хештэгом #дурдомнавыезде.

Отметим, в данный момент Тинькофф российская премьер-лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Ранее петербургский «Зенит» на своем официальном сайте сообщил, что футболисты продолжат соблюдать карантин еще неделю. Как сообщает пресс-служба клуба, игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, а тренировочный центр «Зенита» будет полностью закрыт для посещения.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 381 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 16 тысяч человек, выздоровели — более 101 тысячи. В России в данный момент заболели 438 человек, погибших нет.

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