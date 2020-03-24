«Дурдом на выезде». Дзюба показал, как веселится с детьми на карантине

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал видео с детьми.

На видеоролике два сына форварда танцуют под музыку, а младший копирует фирменное празднование отца, подставляя кисть руки к голове в стиле военного приветствия.

«Всем позитива и неспокойной ночи», — написал Дзюба и сопроводил запись хештэгом #дурдомнавыезде.

Отметим, в данный момент Тинькофф российская премьер-лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Ранее петербургский «Зенит» на своем официальном сайте сообщил, что футболисты продолжат соблюдать карантин еще неделю. Как сообщает пресс-служба клуба, игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, а тренировочный центр «Зенита» будет полностью закрыт для посещения.