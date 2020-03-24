Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев заявил, что на чемпионате мира у команд не было настроя делать замены.

По словам Гурьева, во время ЧМ тренеры продолжали ставить Светлану Миронову, не заменив ее на Резцову, потому что несмотря на то, что Кристина была хорошо готова в стрелковом плане и в Риднау, и на тренировках в Италии, проблем никаких не было. Он отметил, что были варианты, думали, ставить или нет.

«Понимаете, когда медалей нет, состав этот идет по всей дистанции. Если посмотреть аналитику всего чемпионата мира, то только у сборной Украины была замена, остальные как начинали, так и бежали», — сказал Гурьев, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова сообщила, что ее дочь Кристина продолжила тренировки после этапа Кубка мира в Контиолахти несмотря на карантин.