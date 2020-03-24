Представитель бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина Ирина Куликова рассказала о причине иска игрока к бывшей жене.

По словам Куликовой, это иск об уменьшении размера алиментов. Она отметила, что в данный момент Аршавин платит 62,5 процента доходов в пользу детей, но по закону предусмотрено не более 50 процентов ежемесячных платежей.

«В связи с этим он и снижает. Аршавин настроен на победу», – сказала Куликова, слова которой приводит РИА «Новости».

Ранее судебное заседание по исковому делу экс-полузащитника сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей гражданской жене Юлии Барановской было перенесено в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Слушание должно было состояться в Савеловском суде Москвы.