Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 16:08,  24 марта 2020
ФК "Зенит"
Эксклюзив
8

Отец Кузяева объяснил, почему сын не ведет переговоры с «Зенитом» о контракте

Отец Кузяева объяснил, почему сын не ведет переговоры с &#171;Зенитом&#187; о контракте
Далер Кузяев. Фото: fc-zenit.ru

Отец и агент полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал переговоры с сине-бело-голубыми о новом контракте.

«Прогресса в переговорах с «Зенитом» нет, сейчас же все приостановлено, какие переговоры, сейчас же коронавирус, карантин. Предложения от клубов? Нет, нет, сейчас на карантине все клубы», — сказал Адьям Кузяев в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Отметим, соглашение Далера Кузяева с петербургским клубом истекает 15 июня 2020 года.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 381 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 16 тысяч человек, выздоровели — более 101 тысячи. В России в данный момент заболели 438 человек, погибших нет.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров