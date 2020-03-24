Отец Кузяева объяснил, почему сын не ведет переговоры с «Зенитом» о контракте

Отец и агент полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал переговоры с сине-бело-голубыми о новом контракте.

«Прогресса в переговорах с «Зенитом» нет, сейчас же все приостановлено, какие переговоры, сейчас же коронавирус, карантин. Предложения от клубов? Нет, нет, сейчас на карантине все клубы», — сказал Адьям Кузяев в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Отметим, соглашение Далера Кузяева с петербургским клубом истекает 15 июня 2020 года.