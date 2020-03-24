Следственный комитет Российской Федерации начал проверку вице-президента федерации фигурного катания Москвы Эдуарда Аксенова. Информацию об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Как стало известно СМИ, проверка идет сразу по двум статьям — «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Отметим, проверка началась из-за новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица«, главную роль в котором исполнила Алина Загитова.

Согласно договору вице-президент федерации и зам. начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуард Аксенов участвовал в постановке как артист и получил за это 8 миллионов рублей. Эта сумма больше гонораров Татьяны Навки и Петра Чернышова, которые исполняли в постановке главные роли вместе с Алиной Загитовой. Никакой роли Эдуард Аксенов в шоу не исполнял.