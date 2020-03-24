Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказала мнение о том, что многие спортсмены после завершения карьеры становятся депутатами.

В интервью порталу «Спорт день за Днем» Резцова с сожалением отметила, что президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев — депутат Госдумы РФ. Резцова считает, что спортсменам-чемпионам надо идти тренировать молодежь и передавать свой опыт, чтобы в России была здоровая нация.

«Возьмем, например, Антона Шипулина, который закончил с профессиональным спортом. Куда тоже пошел? В депутаты!», — сказала Резцова, добавив, что сомневается в том, что Шипулин стал депутатом Госдумы на благо развития биатлона.

«Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы. Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то», — возмутилась Резцова.

Напомним, меньше чем через год после окончания спортивной карьеры Антон Шипулин стал депутатом Государственной думы РФ.