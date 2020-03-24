Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала свое мнение по блата на отборе в сборную России по биатлону.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Резцова отметила, что в биатлонное руководство должны идти профессионалы, спортсмены, прошедшие через все и имеющие базу знаний, такие смогут передать опыт молодежи.

«Но проблема в том, что многих молодых вообще не выпускают! Выпустили на два этапа Кубка IBU, а потом все – сидите дома в своих регионах», — сказала Резцова, добавив, что в России должна быть непрерывная система отбора, а не то, что происходит сейчас.

«Ты, мою запихни» – «А ты – мою». У нас все это нарушено, не приходят люди, желающие возобновить советскую методику отбора и обучения», — рассказала Резцова.

Напомним, в текущем сезоне были созданы специальные критерии отбора в сборную России, которые неоднократно нарушал тренерский штаб.