Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит президенту МОК Томасу Баху перенести летние Олимпийские игры в Токио с 2020 года на 2021 год в связи с распространением коронавируса.

Информацию об этом сообщает японский телеканал NHK. Со стороны Японии в разговоре также принимают участие губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

Как известно японским СМИ, телефонный разговор японской стороны с МОК происходит в настоящее время.

Помимо вариантов переноса Олимпиады в разговоре обсуждаются и новые сроки проведения турнира. Японская сторона готова отложить Олимпийские игры максимум на год, поскольку уже в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине.

Пока плановые даты проведения игр в Токио — с 24 июля по 9 августа.