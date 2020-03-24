Руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает вариант завершения розыгрыша сезона-2019/20 матчами без зрителей.

На официальном сайте лиги появился материал от пресс-службы, в котором лига ответила на главные вопросы от болельщиков. Одним из таких как раз был вопрос, посвященный тому, рассматривает ли лига вариант с доигрыванием сезона без зрителей.

«Еще слишком рано говорить об обстоятельствах момента, когда нам разрешат играть. Но мы готовы следовать директивам органов здравоохранения» — сообщается в материале НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в середине марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Сейчас в лиге известно о двух заражениях коронавирусом среди игроков — это два хоккеиста «Оттавы», имена которых не называются.