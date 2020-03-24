Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах согласился на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Информацию об этом сообщает японский телеканал NHK. Согласно данным СМИ, в телефонном разговоре МОК и правительство Японии согласовали перенос игр, они могут пройти в любой момент, начиная с официальной даты открытия, но не позднее лета 2021 года.

Точные новые даты летних Олимпийских игр в Токио будут известны позднее.

Согласно плану, игры должны были состояться в Токио с 24 июля по 9 августа, однако в дело вмешалась пандемия коронавируса. Из-за распространения инфекции по всему миру были отменены или остановлены спортивные соревнования, чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год.