Агент Смольникова: Какие-то решения по контракту с «Зенитом» примем в мае

Агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков прокомментировал переговоры с сине-бело-голубыми о новом контракте.

«По Смольникову нет никакой новой информации. Пока не готов ничего комментировать по переговорам с европейскими командами. Давайте дождемся, когда ситуация разрешится, а дальше уже видно будет. Предложения есть, а в какой форме они реализуются — надо положиться на время. Потому что та ситуация, которая сейчас сложилась, она для всего мира новая, и как в ней жить, действовать, наверное, только к маю месяцу будет понятно. И там уже будем принимать какие-то решения», — сказал Маньяков в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Отметим, соглашение Игоря Смольникова с петербургским клубом истекает 30 июня 2020 года.