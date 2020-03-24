Российская команда по CS:GO Natus Vincere потерпела поражение от представителей Дании North на групповом этапе ESL Pro League Season 11.

Встреча завершилась со счетом 0:2 — на Nuke и на Dust2 с одинаковым счетом 10:16. В следующем матче NAVI встретится с немецкой командой BIG. Игра состоится 19 марта в 20:20 по московскому времени.

Другая российская команда, Fnatic, в следующем матче также встретится с BIG. Это произойдет 18 марта в 0:00 по московскому времени.

Отметим, ESL Pro League проходит с 16 марта по 12 апреля. Планировалось, что встречи группового этапа будут проходить на Мальте, но матчи перенесли в онлайн из-за коронавируса. Бюджет призового фонда турнира — 750 тысяч долларов, однако неизвестно, как организаторы распределят призовые.