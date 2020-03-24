На 30 мая был запланирован поединок двух чемпионов-легковесов, украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса, поединок отложен на неопределенный срок.

Аналитики верят в победу украинского боксера, владеющего одновременно поясами WBC, WBO, WBA и The Ring. Коэффициент на его победу равен 1.25. Ничья — самый маловероятный исход, он оценивается коэффициентом 23.00. Если победу одержит Теофимо Лопес, сыграет ставка с коэффициентом 3.75.

Отметим, в профессиональном боксе Теофимо Лопес имеет рекорд 15-0, в прошлом поединке он сенсационно уже во втором раунде отправил в нокаут ганца Ричарда Комми, завоевав тем самым чемпионский пояс в легком весе по версии IBF.

Профессиональный рекорд Ломаченко — 14-1. В предыдущем поединке украинский боксер единогласным решением судей победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал пояс по версии WBC.