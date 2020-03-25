Хавбек московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, что во время карантина помимо тренировок над «физикой» занялся изучением английского языка.

Ахметов выполняет задания тренера по физподготовке ЦСКА Паулино, а также корпит над учебниками, изучая в том числе Present Perfect.

«Нет лучшего времени, чем настоящее. Так мой преподаватель английского говорит. На карантине время зря не теряю. Учу английский между тренировками. Паулино нас и на карантине достанет», — написал Ахметов в инстаграеме.

В текущем сезоне Ахметов отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами в тридцати матчах во всех турнирах, в которых ЦСКА принимал участие.

Ахметов выступает за ЦСКА с июля 2018 года. Ранее хавбек защищал цвета казанского «Рубина». Контракт 22-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2022 года.