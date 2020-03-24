Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 17:41,  24 марта 2020
Интересное сейчас
3

Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Экс-игрок &#171;Зенита&#187; заразился коронавирусом
Максим Астафьев. Фото: ФК "Ленинградец"

Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, тест 37-летнего игрока оказался положительным. Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице. Также известно, что ранее вместе с Астафьевым госпитализировали еще одного футболиста «Ленинградца», защитника Илью Баннова, но его тест оказался отрицательным, и игрока выписали. Сообщается, что изначально у Астафьева и Баннова повысилась температура.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 381 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 16 тысяч человек, выздоровели — более 101 тысячи. В России в данный момент заболели 438 человек, погибших нет.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров