Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, тест 37-летнего игрока оказался положительным. Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице. Также известно, что ранее вместе с Астафьевым госпитализировали еще одного футболиста «Ленинградца», защитника Илью Баннова, но его тест оказался отрицательным, и игрока выписали. Сообщается, что изначально у Астафьева и Баннова повысилась температура.