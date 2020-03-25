Футболист группы атаки «Ленинградца» Максим Астафьев заразился коронавирусом. По информации Sport 24, ветеран клуба из Ленинградской области в данным момент находится в Боткинской больнице Санкт-Петербурга. При этом другой футболист «Ленинградца» Илья Баннов заболел не коронавирусом, а обычным ОРВИ.

Тест бывшего футболиста «Зенита» оказался положительным. Ранее был госпитализирован одноклубник Астафьева защитник Илья Баннов. Его тест дал отрицательный результат. Симптомы игроков «Ленинградца» были похожими — у футболистов поднялась температура.

Напомним, Астафьев вместе с «Ленинградцем» недавно вернулся из Испании, где команда Бориса Рапопорта проходила тренировочный сбор и имела проблемы с возвращением домой.

Астафьев является воспитанником «Зенита» — он выступал за петербургский клуб в период с 2000 по 2004 год.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тысяч человек.