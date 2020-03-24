Футболисты и персонал казанского «Рубина» в полном составе прошли тест на инфекцию коронавируса. Как отмечает пресс-служба клуба, все футболисты, тренеры и администрация сдала анализы на COVID-19.

Исходя из заключения врачей, ни у кого из игроков команды, а также представителей тренерского и административного штаба вируса не выявлено. «Рубин» огласил информацию в твиттере.

«Рубин», который с весенней части сезона возглавляет Леонид Слуцкий, с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 22 играх клуб из Казани одержал пять побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. По последним данным, от вируса по всей планете скончалось 17 159 человек.