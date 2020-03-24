Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фотографию в инстаграме. На ней она запечатлена в шляпе и с улыбкой. Туктамышева прокомментировала фото, обнародовав свой рецепт по борьбе с унынием.

«Улыбка, юмор и новое платье — моё верное оружие в борьбе с унынием», — написала Туктамышева.

Напомним, сезон-2019/2020 завершился для Туктамышевой и других российских фигуристов досрочно из-за отмены чемпионата мира в Монреале (Канада), который должен был проходить с 16 по 22 марта.

Теперь Елизавета Туктамышева примет участие в туре по Японии Fantasy On Ice, где примет участие в 12 ледовых шоу. События должны пройти в мае.