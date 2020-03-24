Петербургский «Зенит» оказал поддержку экс-игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, сдавшему положительный анализ на коронавирусную инфекцию.

«Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья бывшему игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим!» — гласит сообщение «Зенита» в Instagram.

Отметим, Максим Астафьев играл в составе «Зенита» с 2001 по 2003 год, отличился пятью забитыми мячами и отдал три результативные передачи в 35 встречах.

Ранее стало известно, что полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев заразился коронавирусной инфекцией. В данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице. Также известно, что ранее вместе с Астафьевым госпитализировали еще одного футболиста «Ленинградца», защитника Илью Баннова, но его тест оказался отрицательным, и игрока выписали.