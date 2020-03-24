Популярный комментатор Дмитрий Губерниев отрефлексировал решение МОК и властей Японии перебросить Олимпиаду в Токио на год. Изначально Олимпийские игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Теперь они пройдут в августе 2021 года. Данное решение было принято из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID 19.

Губерние ytlfdyjв утверждал, что Олимпиады в 2020 году не будет. Таким образом, его прогноз оправдался.

«Други мои, говорил же: не будет в этом году Олимпиады! Пошумим в 21-м! Вперёд!» — написал комментатор в своей «телеге».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Олимпиада оказалась отменена вслед за Евро-2020, который пройдет также в 2021 году.