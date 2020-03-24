Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

Капитан москвичей выставил на продажу свою футболку нынешнего сезона и установил стартовую цену в восемь тысяч рублей.

«100 тысяч, брат», — написал Кокорин в комментариях под постом Джикии.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин был выбран лучшим игроком месяца в Российской Премьер-лиге.

Кокорин в марте провел четыре матча за новый клуб, за который он выступает на правах аренды. За это время он забил три мяча и сделал одну результативную передачу. «Сочи» в марте смогли покинуть зону вылета, выиграв 4 из 3 последних матчей.