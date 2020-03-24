Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал решение перенести летний Олимпийские игры 2020 года в Токио.

По словам Базаревича, к этому решению можно только адаптироваться. Тренер согласен, что в условиях неопределенности, это действительно оптимальное решение.

«Жаль, на самом деле… Не скажу, что настраивался уже на перенос, я был готов к любым сценариям», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились, что летние Игры пройдут в Токие не в августе этого года, а позже, но не позднее лета 2021 года.