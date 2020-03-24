Московский «Локомотив» официально огласил свое решение — команда Юрия Семина уходит на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Все тренировки команды на базе в Баковке отменены.

Как говорится на официальном сайте клуба, футболисты «железнодорожников» будут поддерживать форму в домашних условиях. О дате, когда команда выйдет из-под карантина и возобновит тренировки, будет сообщено позже.

««Локомотив» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя!» — приводится в заявлении клуба.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в РПЛ с 41 очком. Первым идет «Зенит», набрав 50 очков.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек.