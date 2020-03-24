Легендарный российский нападающий Сергей Мозякин не будет подписывать новый контракт с магнитогорским «Металлургом». О сложностях в переговорах рассказал вице-президент «Металлург» Сергей Ласьков.

По его словам, в клуб предложили контракт Мозякину, но он не принял условия, что является его правом. Ласько отметил, что клуб не может себе позволить выйти за те цифры, которые озвучил.

«Считаю, что Сергей внес большой вклад в магнитогорский хоккей, мы ему благодарны за все сезоны. Сергей — свободный агент, у него свободный контракт. Мы сделали ему предложение, дальше все по обычной процедуре.

Функционер «Металлурга» предположил, что Мозякин захотел закончить карьеру дома — в ярославском «Локомотиве».

Напомним, Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. В 793 матчах в его активе 897 (201+665) очков. Дважды в составе «Магнитки» Мозякин завоевывал Кубок Гагарина.