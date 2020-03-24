Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в аренде в «Сочи», поучаствовал в благотворительном аукционе, который устроил защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия. Футболист красно-белых выставил на продажу собственную игровую футболка текущего сезона.

Джикия установил за нее стартовую цену в 8000 рублей. И лимитировал по времени — до 22.00 вторника. Кокорин уведомил о своей ставки в комментариях.

«100 тысяч, брат», — написал Кокорин.

Все вырученные средства Джикия планирует отдать на лечение ребёнка Артёма Рогова.

Напомним, Кокорин в текущем сезоне сыграл в четырёх матчах российского национального чемпионата и стал автором трёх забитых мячей. Соглашение футболиста с петербургским клубом истекает летом 2020 года.